MHI Vestas vil samle offshore-møller på hollandsk havn

MHI Vestas vil samle vindmøller på landjorden i Holland, før de skibes ud til installation offshore i Nordsøen.



Selskabet har lejet sig ind på et areal i havnen i Vlissingen i det allersydligste Holland og vil lave en såkaldt "pre-assembly"-fabrik. Her samles så meget som muligt af de store havmøller, før de sejles ud til deres endelige destinationer.



I første omgang er det de 44 V164-møller, der skal bruges til den belgiske offshore-vindfarm Norther, som skal samles i Vlissingen. Senere kan også møllerne til hollandske Borssele 3 og 4, som MHI Vestas er udpeget som foretrukken leverandør til, komme i spil.



MHI Vestas forventer at skabe op til 50 arbejdspladser i Vlissingen med aftalen, når den for alvor træder i kraft i efteråret 2018.



MHI Vestas ejes 50 pct. af danske Vestas og 50 pct. af japanske Mitsubishi Heavy Industries.



/ritzau/FINANS