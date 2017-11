Lundbeck-bosser holder brandudsalg og scorer 200 mio kr

Relateret indhold Artikler

To af medicinalselskabet Lundbecks topdirektører har haft gang i et brandudsalg af aktier, der vækker opsigt blandt investorer og analytikere, skriver Finans.



Direktørerne Anders Gersel Pedersen og Anders Götzsche har siden maj solgt Lundbeck-aktier for 325 mio. kr. og scoret en fortjeneste på ca. 200 mio. kr., viser Finans' gennemgang.



Udsalget falder sammen med, at tidligere topchef Kåre Schultz og driftsdirektør Staffan Schüberg annoncerede deres afgang i september og sender ifølge mere end en håndfuld institutionelle investorer og analytikere et signal om, at Lundbeck-aktien kan gå en hård fremtid i møde.



Nordea skriver i en analyse den 27. november, hvor Lundbeck-aktien faldt mere end 7,1 pct., at direktørernes aktiesalg har været "exceptionelt højt."



"Det får os til at føle os lidt urolige, specielt fordi selskabet går nogle potentielt hårde år i møde," noterer banken.



Otto Friedrichsen, aktiestrateg hos Formuepleje, mener, at der er en signalværdi i, at ledende medarbejdere ikke har hånden lige så meget på kogepladen som tidligere.



"Det er noget, langsigtede aktionærer bør notere sig. Som investor ønsker man, at de ting, der sker fremadrettet i et selskab, påvirker både aktionærer og ledelse," siger han til Finans.



Flere institutionelle investorer, der ønsker at være anonyme, har fravalgt Lundbeck-aktien på grund af usikkerhed over selskabets fremtidige udvikling, efter at "de lavthængende frugter er blevet plukket", som én formulerer det.



Efter flere år med hårde nedskæringer og en markant forbedring af indtjeningen, står Lundbeck tilbage med en slunken pipeline, og investorer stiller spørgsmålstegn ved, hvor indtjeningen skal komme fra, når de nuværende præparater løber af patent.



Siden Kåre Schultz og Staffan Schübergs exit har Lundbeck ledt efter en ny topchef, der ifølge en institutionel investor vil være tvunget til at investere massivt i ny udvikling af virksomheden. Det belønnes sjældent af aktiemarkedet.



Ifølge en analytiker er det helt okay, at ledelsen i et selskab tjener penge på deres incitamentsprogrammer og indkasserer en gevinst.



"Men jeg vil på samme tid sige, at når salget af aktier fra ledelsen er så massivt, som det har været for Lundbeck det sidste stykke tid, så skal man som investor også spørge sig selv, om der er mere at komme efter," lyder det ifølge Finans.



Lundbeck vil ikke kommentere sagen, da man opfatter det som et privat anliggende.