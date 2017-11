Novo trækker dansk flagskibs-industri mod nye højder

De danske medicinalselskaber med Novo Nordisk i spidsen har guldrandede tider. Flere patienter inden for selskabernes kerneforretning kombineret med en stærk fokusering medfører, at omsætningen stiger, og at indtjeningen i den grad følger med, skriver Finans.



I 2016 omsatte de største danske medicinalvirksomheder for næsten 160 mia. kr., men mere imponerende var det, at indtjeningen fraregnet Takeda Pharma, steg med hele 34 pct. til lidt mere end 41 mia. kr. efter skat.



"Den danske medicinalindustri klarer sig rigtig godt, og det gør den ikke mindst, fordi de store selskaber er globale og har fået rigtig godt fat i særligt USA," siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif), til Finans.



Novo Nordisk bidrog med 37,9 mia. kr. af den samlede indtjening, men den store turnaround i Lundbeck smitter også positivt af. Lundbeck forbedrede fra 2015 til 2016 sin indtjening med næsten 7 mia. kr., og de første tre kvartaler af 2017 har vist endnu stærkere udvikling.



Også Danmarks tredjestørste medicinalselskab, Leo Pharma, kunne notere fremgang det seneste år, hvilket blandt andet skyldes flere opkøb og samarbejdsaftaler.



Samlet set lukrerer de danske medicinalselskaber på, at de opererer inden for, i et kommercielt øjemed, attraktive sygdomsområder. Det gælder både diabetes, depression og hudsygdomme som psoriasis.



"De danske medicinalselskaber står stærkt inden for deres sygdomsområder, hvor de har deres kernekompetencer inden for meget fokuserede områder. Det gør, at når de så får nye lægemidler på markedet, er de ofte ret innovative og får hurtigt erobret markedsandele," siger Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank.



Det er en vurdering, der også deles af Ida Sofie Jensen.



"Det gør, at jeg forventer en fortsat vækst for branchen som helhed," siger hun til Finans.



Otto Friedrichsen, aktiestrateg i Formuepleje, Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, påpeger også vigtigheden af at have en dominerende position inden for sit område. Det er nemlig en meget vigtig komponent i hele forretningsmodellen.



Der er udfordringer med prispres i særligt USA, men den stærke markedsposition og en konkurrencemæssig fordel i produktporteføljen gør, at du stadig kan levere en ganske fornuftig performance i et marked, der har sine udfordringer, siger Otto Friedrichsen.