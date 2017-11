Matas-topchef kommer med i aktieprogram: Kan tjene op til 5 mio. kr.

Den nye topchef i Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg, er blevet en del af selskabets bonusprogram, hvis størrelse afhænger af materialistkædens finansielle resultater.



Programmet omfatter 42.135 præstationsbaserede aktier, der er bundet op på to mål - henholdsvis udviklingen i omsætningen og driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA - frem til og med regnskabsåret 2019/2020, fortæller Matas i en meddelelse.



Hvis han lever op til de ikke-oplyste mål, kan antallet af aktier stige med 50 pct., mens det omvendt kan blive skåret med 25 pct.



Matas oplyser, at den maksimale værdi af programmet er 4,6 mio. kr. baseret på fredagens lukkekurs for Matas-aktien på 73 kr.



Det er desuden et krav, at Gregers Wedell-Wedellsborg køber et antal aktier i Matas ved siden af svarende til en på forhånd fastlagt del af lønnen.



/ritzau/FINANS