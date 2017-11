Relateret indhold Artikler

Butikskæden Normal fortsætter med at vinde frem på det danske marked, hvor nye butiksåbninger er med til at understøtte væksten.



Normal opnåede i de første syv måneder af 2017 en omsætning på 483 mio. kr. og et driftsoverskud på 10 mio. kr.



Der er ikke nogen deciderede sammenligningstal, da kæden har skiftet regnskabsår, fordi Bestseller Group med Anders Holch Povlsen i spidsen er blevet en del af ejerkredsen.



Normal kan dog fortælle, at det har haft "en markant vækst i omsætningen som følge af butiksåbninger og flere butikker sammenlignet med samme periode sidste år".



På bundlinjen fik Normal et overskud på 7 mio. kr. i de første syv måneder af året, og det vurderes som tilfredsstillende af ledelsen.



- Overskuddet for året er tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af den massive ekspansion og omkostninger til opstart (af butikker, red.) , af- og nedskrivninger, vækst i organisationen og investeringer i nye it-systemer, skriver Normal.



Til sammenligning har Matas i første halvdel af sit regnskabsår 2017/2018 haft en EBIT-margin på 9,8 pct. mod Normals 2,1 pct., mens Matas i modsætning til Normal har negativ vækst i omsætningen.



Normals forretningsmodel baserer sig på, at selskabet importerer varer fra distributører i andre EU-lande, hvilket sker til en lavere pris, end hvis de blev købt direkte i Danmark, og derfor kan kæden tilbyde lavere priser.



Matas har ved flere lejligheder erkendt, at det er ramt af stigende konkurrence i markedet fra Normal, men også supermarkederne er blevet nævnt.



Normal åbnede i 2013 og er nu oppe på 80 butikker i Danmark og to i Norge. Selskabet har 436 ansatte.



/ritzau/FINANS