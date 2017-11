Tysk-fransk konsortium skal bygge sydhavnsmetro

Relateret indhold Artikler

Tunnellerne bliver tysk-franske, skinnerne østrigsk-portugisiske og togene italienske, når Københavns metro åbner sin sydhavnsstrækning i 2024. Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.



I konkurrence med syv andre har et tysk-fransk konsortium vundet opgaven med at bygge de fem stationer og tunnellerne imellem dem.



Selskaberne hedder Hochtief Infrastructure GmbH og Vinci Construction Grands Projets.



Sammen med ordren på skinner og nye tog løber regningen op på 9,1 milliarder kroner. Det inkluderer 30 procent såkaldt korrektionsreserve - altså en buffer til uforudsete udgifter.



Tyske Hochtief Infrastructure er med til at bygge metrostrækningen i Københavns Nordhavn, mens franske Vinci Construction Grand Projects har erfaringer fra Storebælts- og Øresundsbroen.



Det franske selskabet er også hyret til Femern-tunellen.



Ordren på metroen i Sydhavnen giver Metroselskabet en gæld, der er tilbagebetalt i 2065.



Togene, der skal køre i tunnellerne, bliver leveret af italienske Ansaldo. Det er samme selskab, som har leveret de eksisterende tog i metroen.



Da strækningen skal hænge sammen med den kommende metrolinje fire, har ordren på togene ikke været i udbud.



Konsortiet, der skal lave skinnerne, består af østrigske Rhomberg Sersa Rail Group og EFACEC fra Portugal.



Sydhavnsmetroen kommer til at stoppe ved stationerne Ny Ellebjerg, Mozarts Plads, Sluseholmen, Enghave Brygge og Havneholmen, inden den slutter sig til den kommende Cityring. Den forventes færdig i 2024.



Ifølge Metroselskabet vil 16 millioner rejser i 2035 gå gennem den nye linje.



