Siemens Gamesa skal levere Asiens højeste vindmøller

Siemens Gamesa har fået en ordre på 260 megawatt (MW) til Thailand, hvor vindmølleselskabet skal installere Asiens højeste vindmøller.



Toppen af de i alt 103 G126-vindmøller, der har en kapacitet på 2,5 MW hver, kommer til at række 215 meter op i vejret, når de 62 meter lange vinger installeres på et 153 meter højt tårn. Det er også Siemens Gamesas højeste møller nogensinde.



Møllerne leveres i maj 2018 og installeres i løbet af samme år. Derefter skal Siemens Gamesa også stå for vedligeholdelse af Hanuman-vindfarmen, som skal stå i det nordøstlige Thailand.



Siemens Gamesa har ifølge en pressemeddelelse i forvejen installeret mere end halvdelen af Thailands vindmøllekapacitet i kraft af tre tidligere projekter på samlet 310 MW.



/ritzau/FINANS