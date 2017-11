Mærsk: Væksten i containerfragt holde dampen oppe

De seneste tal bekræfter udviklingen: markedet for containerfragt til søs fortsætter med at vise pæn fremgang.



Det skriver analysehuset Drewry Maritime Research i sit seneste kig på containermarkedet.



Drewry måler på antallet af containere, der fragtes igennem havnene, og der har væksten været stabilt høj det meste af året.



- Trenden har været ubønhørligt positiv i 2017 oven på at mere afdæmpet vækstmønster sidste år, skriver analysehuset mandag.



Specifikt viser de seneste fulde tal en vækst på 8,5 pct. i september 2017 sammenlignet med samme måned sidste år. Især de kinesiske og nord- og sydamerikanske havne viser stor fremgang.



Samlet er væksten nu på 4,3 pct. set over årets første ni måneder med især pæn vækst på de store øst-vest-ruter mellem Asien, Europa og Nordamerika.



Det er gode nyheder for Maersk Line, MSC og de andre store containerrederier, der har brug for en vækst i efterspørgslen for at fylde de mange nye og store containerskibe, de disse år får leveret til flåden.



I 2016 var væksten i efterspørgslen større end den samlede flådevækst for første gang siden 2011, men det er usikkert, om 2017 bliver en gentagelse - især fordi mange skibe bliver taget i drift igen efter at have været inaktive.



- Der er ægte momentum i efterspørgslen, hvilket rederierne skal være taknemmelige for. Men de risikerer at miste alle fordele, hvis de ikke håndterer de udbudsproblemer, de står over for, skriver Drewry.



/ritzau/FINANS