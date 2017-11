Københavns Lufthavn: Nye ejere kommer med købstilbud efter endelig overtagelse

ATP's køb af australske Macquaries aktier i Københavns Lufthavne er nu gennemført, og det medfører flere konsekvenser.



Dels er Macquaries fonde ikke længere medejere af lufthavnsselskabet, som i stedet har fået ATP ind i ejerkredsen. ATP sidder på 50 pct. af stemmerne og 48,02 pct. af aktierne i det holdingselskab, Kastrup Airport Parents, der ejer 57,7 pct. af Københavns Lufthavne.



Den canadiske pensionsfond, Ontario Teachers' Pensions Plan Board (OTPP), har de andre 50 pct. af stemmerne og 51,98 pct. af aktierne i holdingselskabet og er dermed fortsat storaktionær.



På grund af ejerskiftet er den nye ejerkonstellation forpligtet til at give de resterende aktionærer i Københavns Lufhtavne et købstilbud. Det vil blive fremsat i de kommende uger og lyde på 5702 kr. per aktie, hvilket er det samme som prisen for de aktier, som ATP har overtaget.



I forbindelse med overtagelsen udtræder Macquaries to repræsentanter, Simon Boyd Geere og John Kevin Bruen, fra bestyrelsen i Københavns Lufthavne.



Deres afløsere vil blive valgt ind på en ekstraordinær generalforsamling, som selskabet snarest indkalder til.



/ritzau/FINANS