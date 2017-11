Vestas går med i vådt batteriprojekt på DTU

Vestas er gået med i et forskningsprojekt på DTU, der håber på at udvikle nye og bedre batterier til vedvarende energi.



De såkaldte flowbatterier skal kunne oplagre energi produceret fra solceller og vindmøller, så den kan frigives til elnettet, når der er overskyet eller vindstille.



Det giver et mere afbalanceret elnet uden problemer med spidsbelastning eller stor afhængighed af traditionelle energikilder, eksempelvis kulkraftværker, som reservekapacitet.



Specifikt i det projekt, der går under navnet Orbats, er målet at skabe nye typer flowbatterier, der ikke afhængige af dyre, sjældne og potentielt forurenende metaller. Energien skal i stedet lagres i væsker ved hjælp af almindelige kemiske processer.



"Orbats vil erstatte det dyre grundstof vanadium og i stedet bruge bæredygtige løsninger baseret på vandopløselige organiske materialer. Projektet vil ikke bare udvikle de nye materialer, men også de særlige styringsstrategier, der skal til for at optimere de nye batteriers ydeevne," beskriver partnerne bag projektet i en pressemeddelelse.



Vestas deltager som led i at udbrede sin forretning til flere områder end bare vindmølleproduktion. Hybridområdet er de seneste år blevet en del af Vestas' vækststrategi, og for nylig blev selskabet en del af et 60 megawatt-projekt i Australien med både vindmøller, solceller og batterier.



"Flowbatterier og Orbats er interessante (for Vestas, red.), fordi de udover øget stabilitet potentielt også kan sænke prisen på energilagring og herved øge stabiliteten og i sidste ende mængden af vedvarende energi i elnettet," forklarer innovationschef Bo Svoldgaard fra Vestas over for Ritzau Finans.



Prototypen på Orbats ventes kun at blive i størrelsesordenen 5 til 25 kilowatt, men på sigt er ambitionerne højere. Partnerne kan dog endnu ikke sige, hvilke størrelser, der skal til for at gøre de nye flowbatterier kommercielt anvendelige, eller hvornår det er sandsynligt.



Projektet løber over tre et halvt år og har et budget på 25 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden bidrager med tre fjerdedele.



Udover DTU og Vestas deltager Aarhus Universitet, Harvard Universitet og to mindre virksomheder fra den danske batteriindustri.



