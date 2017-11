Hackere rammer Dansk Supermarked på stor shoppedag

Dansk Supermarked, der ejer blandt andet Føtex og Bilka, har været ramt af et stort hackerangreb på shoppedagen black friday.



"Problemerne startede ved midnat, og så har der været problemer med koncerns hjemmesider indtil sidst på eftermiddagen," siger Kasper Reggelsen, kommunikationskonsulent i Dansk Supermarked.



Black friday er en af årets allerstørste handelsdage, hvor butikkerne lokker kunder med tilbud.



"Vi er blevet ramt af et såkaldt cyber-connection-angreb i løbet af natten, hvor der bliver gjort forsøg på at lukke vore sider.



"Det sker ved, at man forsøger at overbelaste hjemmesiderne fra en lang stribe servere, der bliver ved med at stå og opdatere siderne, siger kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked Mads Hvitved Grand.



Forlænger Black Friday til hele weekenden



Angrebet har betydet, at hjemmesiderne hos blandt andet Føtex og Bilka periodevis har været nede i løbet af fredagen.



"Der ikke nogen risiko for kunderne, for det er ikke et forsøg på at komme ind og få kontooplysninger eller lignende.



"Det er heller ikke afpresning af virksomheden. Det er rent og skært ondsindet drilleri for at få siderne til at gå ned, siger Mads Hvitved Grand.



Angrebet får den konsekvens, at Dansk Supermarked forlænger sine black friday-tilbud weekenden ud.



Dansk Supermarked er sammen med Coop en af de største aktører inden for dagligvarer i Danmark. Selskabet ejer kæderne Føtex, Bilka, Salling og Netto.



Samlet dækker det over mere end 1500 butikker i Danmark og Nordeuropa med 51.202 ansatte.



/ritzau/