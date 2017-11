Verdens største høreapparatforhandler, italienske Amplifon, sigter efter at sælge produkter under eget navn næste år.



Selskabet er netop nu i dialog med tre af verdens førende seks høreapparatproducenter, der blandt andet tæller de tre danske af slagsen, William Demant Holding, GN Hearing og Widex, om at producere produkter til selskabets brandede portefølje.



Det fortæller Amplifons topchef, Enrico Vita, til Bloomberg News.



- Vi forventer betydelige fordele i forhold til kundeloyalitet og opmærksomhed, siger Enrico Vita blandt andet til nyhedsbureauet.



Han regner desuden med, at strategiskiftet kan betyde et løft i Amplifons indtjeningsmarginer.



Til at starte med er det planen, at Amplifon udelukkende vil sælge sine brandede produkter på det italienske marked, men over tid skal de også rulles ud på de resterende af de i alt 22 markeder, hvor selskabet er til stede.



Det italienske selskab har Europa som sit hovedmarked og sidder på knap 10 pct. af det globale marked inden for detailsalg af høreapparater. Selskabet sælger høreapparater fra omkring 4000 butikker i 22 forskellige lande på verdensplan.



Amplifon sælger i dag høreapparater fra både William Demant Holding og GN Hearing, men sidstnævnte er den samlet set klart største leverandør til Amplifon på verdensplan - efterfulgt af EQT-ejede Sivantos, det tidligere Siemens Audiology.



GN: GODE SAMARBEJDSAFTALER ALTID VELKOMNE



Hos GN Hearing ønsker man ikke at kommentere, hvorvidt det danske selskab er et af de tre, som Amplifon er i dialog med om produktionen af brandede produkter.



Men selskabet, der i forvejen har et tæt samarbejde med Amplifon, byder altid nye samarbejdsmuligheder velkommen, hvis de finansielt set er fornuftige.



- Vi kan ikke kommentere eventuelt igangværende forhandlinger. Men overordnet set er GN Hearing altid interesseret i at fastholde og forstærke samarbejder globalt med vores innovative produkter, hvis det er kommercielt interessant for os, siger GN Groups pressechef, Lars Otto Andersen-Lange, til Ritzau Finans.



William Demant Holding har endnu ikke kommenteret henvendelsen fra Ritzau Finans.



/ritzau/FINANS