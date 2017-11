Bilka og Føtex under angreb på nettet: "Alt tyder på, at nogen vil lægge vores sider ned"

Eksklusivt for kunder

Dansk Supermarkeds hjemmesider Bilka.dk og Føtex.dk er lagt ned. Alt tyder på, at det er et hackerangreb.



"Alt tyder på, at nogen vil lægge vores side ned. Vi har kæmpet med det hele natten," siger pressekonsulent Kasper Reggelsen



Han fortæller,...