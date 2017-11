Grundet uenigheder med de amerikanske ejere er topchefen for den danske møbelproducent Tvilum, Andrex Long, med øjeblikkelig virkning fratrådt sin stilling, som han har haft siden november 2014.



Det skriver Jyllands-Posten.



Andrew Long bekræfter torsdag aften over for Finans, at han stopper som topchef for den danske møbelgigant Tvilum.



"Når bestyrelsen og den administrerende direktør er uenige om strategien, er det bestyrelsens mandat at udskifte direktøren. Den risiko lever jeg under og respekterer. Jeg ønsker selskabet det allerbedste fremover," siger Andrew Long ifølge Jyllands-Posten. Han ønsker ikke derudover at kommentere uenigheden med bestyrelsen.



Ifølge Midtjyllands avis har den danske møbelvirksomhed ansat tidligere chef for de nordeuropæiske aktiviteter i dør- og vinduesproducenten Jeld-Wen, Torben Porsholdt som ny topchef i Tvilum, skriver Jyllands-Posten.



/ritzau/FINANS