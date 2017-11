Efter at have startet dagen med et lille kursfald er Royal Unibrew-aktien vendt på en tallerken og stiger torsdag eftermiddag mere end 3 pct.



Det kan hænge sammen med både regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort onsdag aften, og de meldinger, der fulgte på den efterfølgende telekonference, fortæller Frans Høyer, som er aktieanalytiker i Jyske Bank.



Ud over selve regnskabet, der ifølge ham lå til den pæne side på trods af dårligt sommervejr, så hæfter han sig ved fastholdelsen af helårets forventninger.



- De fastholdt guidance, men inkluderer nu et millionbeløb til diverse konsulenter i forbindelse med overtagelsen af den italienske sodavandsforretning, Freedea Lemonsoda. Så det er nu inklusiv i deres guidance, siger Frans Høyer.



Derudover nævner han, at forventningerne nu også inkluderer det forhold, at Royal Unibrew kommer til at skulle deles om en stor forsyningskontrakt i Finland med Carlsberg.



Førhen har det ellers typisk været en årlig kontrakt, som kun tillod én leverandør af billige øl.



- Endelig er der den negative vejreffekt, som nu også er fuldt og helt med i guidance, lyder det fra Frans Høyer.



ITALIENSKE MULIGHEDER KAN PÅVIRKE



Et andet forhold, som kan ligge til grund for den positive stemning omkring bryggeriaktien, er den fortsatte spænding i forhold til Royal Unibrews overtagelse af den italienske sodavandsforretning.



Bortset fra selve købsprisen på 0,6 mia. kr. er der nemlig flere detaljer vedrørende opkøbet, som investorerne endnu ikke har kendskab til.



- Men det kommer vel, når de lukker handlen en gang i slutningen af året.



- Det er lidt interessant, at de kan knappe distributionen af high-end sodavandsprodukter på deres eksisterende distribution af high-end øl dernede. Der er gode synergier i det både salgsmæssigt og distributionsmæssigt.



- Og der vil jeg gætte på, at der er nogle, som har store forventninger til, at de kan gøre et eller andet fornuftigt i det italienske marked med den strategi, de har haft stor succes med i Danmark gennem mange år - det her med at samsælge og distribuere øl, sodavand, juice og nu også snacks, siger Frans Høyer.



På trods af den positive stemning lader Jyske Banks analytiker sig ikke rive med, da han foreløbigt fastholder sin salgsanbefaling.



- Det er gået dem fornuftigt. Det må jeg tilstå. Jeg synes bare, det er et forkert tidspunkt at blive begejstret på det her grundlag, fordi jeg ikke ser de nøglefaktorer, der drev væksten i mange år, fortsætte, siger Frans Høyer.



Torsdag eftermiddag koster en Royal Unibrew-aktie godt og vel 365 kr. Det er tæt på det højeste i indeværende år.



/ritzau/FINANS