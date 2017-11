Tesla er klar til at teste sit nye litium-ion batteri

Tesla er klar til at teste verdens største litium-ion batteri, der er lavet til at opbevare genanvendelig energi. Den sydaustralske premierminister, Jay Weatherhill, siger, at han forventer, at batteriet er klar til brug til sommer og udgør en stor del af Sydaustraliens nye energiplan.



Det skriver The Guardian.



Jay Weatherhill har til The Guardian udtalt, at Teslas 100-megawatt batteri skal i gennem de sidste prøver, hvor batteriet skal strømfødes og testes, for at sikre, at det møder alle kravene fra energimarkedet og statens regulerende krav.



Det er planen, at batteriet til sommer skal give backup-elektricitet og være med til at stabilisere statens elnetværk.



- Mens andre aktører taler, leverer vi på vores energiplan, hvor vi gør Sydaustralien mere selvforsynende og sørger for backup-energi og energi, der er til at betale for Sydaustraliere til sommer, det siger Jay Weatherhill til The Guardian.



Yderligere siger Jay Weatherhill, at Teslas nye litiumbatteri bliver en vigtig del af statens energimix og er med til at sende et signal til omverden om, at Sydaustralien vil gå forrest på området for vedvarende energi med fokus på batteriopbevaring.



Sydaustraliens nye energiplan blev blandet andet lanceret på grund af, at staten sidste år oplevede et stort blackout under flere alvorlige storme.



/ritzau/FINANS