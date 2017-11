Google sporer brugere selv om lokationstjenester er slået fra

Google bekræfter, at selskabet kan spore lokationen af android-brugere gennem lokale mobilmaster, selv når lokationstjenester er slået fra, og simkortet er blevet taget ud.



Det skriver The Guardian.



Ifølge en ny rapport fra Googles android-system Quarts, som står for selskabets beskedtjenester heriblandt push-beskeder på telefonen, begyndte beskedtjenesten at indsamle telefonmasters unikke adresser, også kaldet Cell ID, i begyndelsen af 2017.



Informationerne om android-brugeres placering blev derefter samlet i telefonen og blev rutinemæssigt sendt til Google, selv om lokationstjenester var slået fra, og simkortet var fjernet. Derfor har Google kunne spore lokationen på android-brugere, selv om brugerne har ønsket at holde lokationen privat.



- Fra januar dette år begyndte vi at undersøge mulighederne for Cell ID-koder som et ekstra signal, der skulle være med til at forbedre hurtigheden og ydeevnen af beskedtjenesten, siger en talsmand fra Google.



lokationssporing gennem smartphones er en normal praksis, som alle store selskaber benytter sig af, enten lokalt på apparatet eller afsides på en server. Sporingen bruges til mange af de tjenester, der tilbydes til moderne telefoner.



Google har efter rapporten lovet, at den vil stoppe med at indsamle data om android-brugernes lokation i slut november efter en ny opdatering af beskedtjenesten.



/ritzau/FINANS