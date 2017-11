Novo-bossers bonus kædes sammen med aktionærvildledning

Novo Nordisks amerikanske investorer forsøger nu at koble virksomhedens bonusprogram sammen med anklager om, at topledelsen har tilbageholdt viden om en nærtstående priskrig på det amerikanske insulinmarked.



Det skriver Berlingske Business.



I den nye anklage skriver investorernes advokater, at Novo-toppen "har haft en aflønningstruktur bundet op på specifikke årlige mål, som i høj grad tilskyndede de individuelt anklagede til at tegne et forvansket billede af selskabets finansielle situation".



Centralt i søgsmålet står blandt andre Novos forhenværende topchef Lars Rebien Sørensen og tidligere chef for Novos USA-afdeling Jakob Riis.



Novo Nordisk har et princip om ikke at kommentere på verserende retssager, men tilbage i oktober erklærede virksomheden sig uenig i investorernes anklager.



"Vi er ikke enige i de beskyldninger, der bliver fremsat, men har derudover ingen kommentarer," sagde en talsmand for Novo Nordisk til Berlingske Business.



/ritzau/FINANS