Nye produkter sikrer Unibrews indtjening i dårligt sommervejr

Sommeren 2017 var våd og kold og opildnede ikke ligefrem forbrugerne til at øge forbrug af øl og sodavand. Alligevel fastholdt den danske bryggerikoncern Royal Unibrew nogenlunde sin indtjening i tredje kvartal.



Det viser selskabets regnskab.



Bryggeriet afsatte lidt færre hektoliter drikkevarer i tredje kvartal - 2500 mod 2581 i samme periode 2016 - og omsætningen faldt et lille nøk fra lige over 1,7 mia. til lige under.



Men resultat før skat landede på 355 mio. akkurat som efter juli, august og september i 2016.



"Vi forbedrede også fortsat vores indtjeningsmarginal ved at forbedre vores kanal- og produktmiks gennem fortsat udvikling af nye produkter som Royal Økologisk, Faxe Kondi Sommer og Kissmeyer-produkter," siger topchef Hans Savonije i regnskabet.



/ritzau/