Sydbank: Vindmølleindustrien risikerer endnu lavere priser

Priserne på vindmøller har været nedadgående de seneste måneder, og Vestas og de andre aktører i branchen skal ikke forvente, at det værste er overstået.



Det vurderer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, efter at den seneste store vindauktion i Tyskland blev afgjort med prisfald på 11 pct.



- Priserne matcher meget godt den udvikling, vi har set og hørt om fra vindmølleproducenterne, så hvis man forventede, at prispresset var overstået, så er det et klart vidnesbyrd om, at priserne bliver ved med at falde, siger Jacob Pedersen.



Det tyske Bundesnetzagentur, som står for auktionerne, har under auktionen tildelt projekter med en kapacitet på 1 gigawatt (GW), og de er i gennemsnit afregnet til en pris på 38 euro per megawatt-time.



Det er 11 pct. lavere end den foregående auktion i august og 33,5 pct. lavere end en auktion i maj.



- Når priserne på elektricitet falder, så ser vi projektudviklerne trykke vindmølleproducenterne på maven, og de priser er en klar understregning af, at vindmølleindustrien ikke er ovre det værste endnu. Priserne skal længere ned, siger Jacob Pedersen.



Vestas varslede i forbindelse med sit regnskab for tredje kvartal i forrige uge, at konkurrencen på markedet er tiltaget, og at priserne er under pres.



- Det er et globalt fænomen. Markedet i Europa går fuldstændig over til auktioner, men den største ændring indtil videre er det tyske system. Påvirkningen er dog global, sagde Vestas' finansdirektør, Marika Fredriksson, i forbindelse med regnskabet.



Det tyske marked er det største marked i Europa og gik for nylig over til et auktionsbaseret system, som efterfølgende har budt på markant lavere priser.



- Tyskland har traditionelt været et af de markeder, hvor der har været rigtig gode at tjene penge, men den tilstand er normaliseret meget hurtigt. Det er den seneste auktion et tydeligt billede på, siger Jacob Pedersen.



