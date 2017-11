Vestas: Ny tysk vindauktion understreger stort prispres

Relateret indhold Artikler

De tyske myndigheder har gennemført årets tredje og sidste auktion af vindmølleprojekter, og budpriserne understreger udviklingen med et markant pres på priserne i industrien.



Det tyske Bundesnetzagentur, som står for auktionerne, har under auktionen tildelt landmølleprojekter med en kapacitet på 1 gigawatt (GW), og de er i gennemsnit afregnet til en pris på 38 euro per megawatt-time.



Det fremgår af en meddelelse fra agenturet.



Prisen er 11 pct. under niveauet i den foregående auktion i august, da prisen blev 42,9 euro per megawatt-time. I årets første auktion tilbage i maj var den gennemsnitlige vinderpris på 57,10 euro per megawatt-time.



Også i tredje auktion var borgerprojekterne de store vindere med en tildelingsandel på hele 98 pct. Auktionsvinderne har nu fire et halvt år til at idriftsætte projekterne.



Under årets tre auktioner er der samlet blevet tildelt en kapacitet på 2,82 gigawatt.



/ritzau/FINANS