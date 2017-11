Svensk online modebutik fejrer salgsvækst med kursstigning

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Svenske Boozt, der sælger modetøj på nettet, belønnes onsdag med en kursstigning på 10 pct. for sit regnskab for tredje kvartal.



De tørre tal viste en salgsvækst på 46 pct. til 455 mio. svenske kr. i tredje kvartal, men også et fald i bruttomarginen på 8,5 procentpoint til 38,8 pct.



Målt på driftsresultatet, EBIT, forbedrede Boozt resultatet til et underskud på 11,8 mio. svenske kr. fra et underskud på 16,2 mio. svenske kr. i samme periode sidste år.



For 2017 venter Boozt en omsætningsvækst, der overstiger 40 pct. og en justeret EBIT-margin på niveau med 2016, hvor den landede på 2,1 pct. I årets første ni måneder var den justerede EBIT-margin på minus 0,3 pct.



Boozt havde ikke særskilte forventninger til 2017 i sit halvårsregnskab, hvor det blot havde finansielle mål på mellemlangt sigt.



De er uændret i en årlig salgsvækst på 25-30 pct. og en justeret EBIT-margin, der overstiger 6 pct.



/ritzau/FINANS