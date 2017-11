Parken: Bestyrelsesmedlem har igen pungen fremme

Erik Skjærbæk, der sidder i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, har endnu en gang købt aktier i underholdningskoncernen.



Bestyrelsesmedlemmet har tirsdag købt yderligere 6000 Parken-aktier for 439.500 kr. gennem selskabet ES - Parken ApS, oplyser Parken Sport & Entertainment i en meddelelse til fondsbørsen onsdag. Det svarer til en købskurs på 73,25 kr.



Erik Skjærbæk har været særdeles aktiv med opkøb den seneste måned. Dagen før og i ugerne efter seneste kvartalsregnskab har han købt i alt 50.700 aktier i koncernen, der står bag fodboldklubben FC København, fitnesskæden Fitness.dk og badelandet Lalandia.



Det har øget Erik Skjærbæks ejerandel fra 21,7 pct. af Parken Sport & Entertainment til 22,2 pct.



Erik Skjærbæk, der har været medejer af Parken og siddet i bestyrelsen siden 2009, har dog afvist at kommentere sine aktieopkøb over for Ritzau Finans.



Parken-aktien handles tirsdag i en kurs på 72,50 kr. Erik Skjærbæks køb den seneste måned er i alt sket til en snitpris på 73,94 kr. per aktie.



/ritzau/FINANS