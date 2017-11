Succesrig Disney-chef tager orlov: Gav kolleger uønskede knus

John Lasseter, animationschef i filmkoncernen Disney, siger tirsdag, at han har taget orlov i seks måneder.



Det sker, efter at han i en rundskrivelse har indrømmet, at han har fået sine medarbejdere til at føle sig "nedgjorte eller ubekvemme" ved at give dem knus, som var uønskede.



Den 60-årige Lasseter er kendt for at have forvandlet studiet Pixar fra en lille, grafisk afdeling til det mest succesfulde animationsstudie i verden.



Han var desuden instruktør på animationsfilm som "Toy Story" og "Toy Story 2", der satte nye standarder for sin genre.



Siden har han blandt andet produceret utallige animationsfilm som "Frost", "Biler" og "Monsters, Inc.".



I en kortfattet meddelelse til medarbejderne på Disney siger Lasseter, at han er klar over, at han har fået nogle ansatte til at føle sig dårligt tilpas.



"Jeg undskylder dybt, at jeg har svigtet jer. Jeg vil især gerne sige undskyld til alle, der nogensinde har modtaget et kram, de ikke ønskede," skriver animationschefen ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Selv om det har været venligt ment, har alle ret til at sætte deres egne grænser og få dem respekteret," skriver Lasseter.



Lasseters orlov er den seneste udvikling i en lang række sager om upassende seksuel adfærd, der har ramt magtfulde mænd verden over.



Sagerne begyndte at rulle, da den magtfulde filmproducer Harvey Weinstein blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd og seksuelle overgreb mod en lang række kvinder.



En talsmand for Disney siger ifølge nyhedsbureauet AP, at firmaet arbejder for at vedligeholde et respektfuldt arbejdsmiljø. Derfor støtter Disney Lasseters beslutning om at tage orlov.



/ritzau/