Hackere stjal 57 millioner Uber-brugeres oplysninger i 2016

Kørselstjenesten Uber oplyser tirsdag, at to hackere har skaffet sig adgang til personlige oplysninger blandt 57 millioner brugere og chauffører.



Hackerangrebet skete i slutningen af 2016. Gerningsmændene fik navne, mailadresser og telefonnumre på Ubers brugere og chauffører.



- Intet af dette skulle være sket. Jeg vil ikke komme med bortforklaringer, siger Ubers administrerende direktør, Dara Khosrowshahi, i en blog på Ubers hjemmeside.



Uber offentliggjorde ikke angrebet i 2016. Dengang var Khosrowshahi ikke blevet direktør i firmaet endnu.



Han siger, at han først for nylig har fået kendskab til hændelsen, der har ført til, at to medarbejdere er blevet fyret.



- Jeg kan ikke ændre fortiden, men jeg kan love alle Uber-ansatte, at vi vil lære af vores fejl.



- Vi ændrer den måde, vi driver forretning på. Vi sætter integritet i centrum af alle vores beslutninger og arbejder hårdt for at vinde vores kunders tillid, skriver direktøren i bloggen.



Uber oplyser, at to personer i 2016 downloadede data fra en server, der bliver brugt af firmaet. Den indeholdt navne, mailadresser og telefonnumre på 57 millioner Uber-forbrugere verden over.



Gerningsmændene fik også fat i kørekortnumre på cirka 600.000 af Ubers chauffører i USA.



Khosrowshahi siger, at han har hyret Matt Olsen, tidligere chefjurist for NSA, USA's nationale sikkerhedsagentur. Olsen skal hjælpe med at forbedre Ubers sikkerhed.



Sagen finder sted, mens Uber forsøger at komme sig over en række dårlige sager, som kulminerede, da grundlægger Travis Kalanick forlod firmaet i juni.



Det skete, efter at han var blevet stærkt kritiseret for sexchikane i selskabet og en generel diskriminerende kultur, der havde medført dårlige sager i pressen.



/ritzau/Reuters