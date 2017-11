Bavarian modtager en kvart mia fra USA's regering til vaccine

Biotekselskabet Bavarian Nordic modtager 244 mio. kr. fra den amerikanske regering til fortsat udvikling af koppevaccinn Imvamune.



Optionen udgør en del af den samlede kontraktsum på små 3,6 mia. kr. og vil vække udviklingsomkostninger forbundet med fase 3-forsøget, der skal gennemføres for at kunne opnå godkendelse af den frysetørrede version.



"Vi er glade for denne nyhed og hastigheden, hvormed denne option er blevet tildelt, hvilket er endnu et udtryk for vores fremragende partnerskab med Barda og den amerikanske regering, og samtidig er et lovende signal for fremtiden for frysetørret Imvamune," udtaler Paul Chaplin, adm. direktør i Bavarian Nordic.



Som tidligere aftalt med de regulatoriske myndigheder vil et forsøg, der undersøger flere på hinanden følgende produktionsserier af frysetørret Imvamune i raske frivillige, magen til det afsluttede fase 3 forsøg med den flydende-frosne udgave af vaccinen.



Indholdet af meddelelsen har ingen indflydelse på Bavarian Nordics regnskabsmæssige forventninger for 2017. Optionen forventes at blive indtægtsført i perioden 2018-2022.