Danske Bank: It-kriminelle arbejder hurtigere end lovgivere

Det er ikke en sjældenhed, at it-kriminelle forsøger at få adgang til systemerne eller data i Danske Bank, og derfor arbejder banken i høj grad med selvregulering sideløbende med implementeringen af lovgivningen.



Det fortæller Tonny Thierry Andersen, der er chef for Wealth Management i Danske Bank, under en præsentation på Nordic Cyber Conference, der afholdes i København tirsdag.



"Vi bliver angrebet hver dag. Vi ser en stigning i angreb hver dag. Jeg mener, at vores forsvar har vist sig at være stærkt, siger han.



Kampen for at kunne undgå og håndtere cyberangreb er også en stor udfordring for lovgiverne, påpeger Tonny Thierry Andersen på konferencen, da de it-kriminelle hele tiden udvikler og forfiner deres metoder.



"De bliver bedre for hver dag. Problemet med reguleringen er, at det går for langsomt. Den opdateres ikke hurtigt nok, sammenlignet med, hvor hurtigt de kriminelle arbejder, siger han i en præsentation.



Flere årsager til cyber angreb



Han vurderer, at der i dag er flere årsager til, at banker bliver angrebet af kriminelle end tidligere. De digitale angreb kan eksempelvis være både politiske, gå efter store mængder af kundedata eller have penge som mål.



"Tidligere hvis du spurgte en bankrøver, hvorfor han eller hun røvede banker, så ville svaret være "Det er der, pengene er". Jeg tror, at der i dag er flere motiver relateret til kriminalitet i banksektoren end før, siger han.



Banken har selv indført flere initiativer for at beskytte sig mod truslen fra cyberangreb. Et eksempel er, at banken har indført Dmarc, der er en godkendelsesprocedure for e-mails og er designet til at beskytte mod e-mail-spoofing, som dækker over e-mails med falsk afsender, mens flere andre initiativer også er blevet en del af bankens arbejde for at forbedre cybersikkerheden.



