Kaos i Amsterdam-Schiphol efter it-nedbrud - Norwegian fly udsat

Et omfattende nedbrud i systemerne hos flyvelederkontrollen har ramt Europas tredjestørste lufthavn. Indtil videre har KLM aflyst flere end 50 flyvninger. Norwegian har et fly holdende i Københavns Lufthavn.



Det skriver branchesitet Check-in.



"KLM kæmper med store forsinkelser som følge af nedbruddet. Vi anbefaler vores kunder at tjekke vores hjemmeside for de seneste informationer om ankomst- og afgangstider. KLM beklager de gener, som det påfører passagererne, hedder det i en meddelelse fra det hollandske flyselskab.



De flyvninger, der ikke er aflyst, opererer med forsinkelser på mellem to og fire timer, viser en oversigt fra lufthavnen ifølge Check-in.



"IT-nedbruddet er meget omfattende, og de mange forsinkelser og aflysninger skaber afledte effekter i hele den europæiske flytrafik, der således er ramt af de aktuelle driftsforstyrrelser, skriver Check-in.



Norwegian fly er forsinket



I Københavns Lufthavn står der et Norwegian fly, der skulle være afgået til Amsterdam kl. 15.00



"Flyet til Amsterdam er forsinket og vi har indtil videre givet passagererne mad og drikke;" siger pressechef hos Norwegian, Daniel Kirchhoff, og fortæller, at passagererne får nyt kl. 17.30.



Senere på aftenen skal der afgå Norwegian fly fra Oslo og Stockholm, men de er indtil videre ikke berørt af situationen i Amsterdam.



/ritzau/FINANS