Genmab præsenterer vigtigt kræftstudie på konference i december

Biotekselskabet Genmab skal præsentere resultater fra fase 3-studiet Alcyone på kræftkonferencen ASH i USA december. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra Genmab.



Genmab er blevet udvalgt til at give en mundtlig præsentation af resultaterne i en såkaldt Late-Breaking Abstracts Session, som ifølge arrangøren af konferencen - American Society of Hematology - gælder særligt interessante data.



De overordnede resultater fra Alcyone-studiet blev offentliggjort i august og viste, at kræftmidlet Darzalex sammen med tre øvrige midler reducerede risikoen for fremskreden sygdom eller død med 50 pct. sammenlignet med placebo - også kendt som snydemedicin.



De øvrige midler i studiet var Bortezomib, Melphalan og Prednisone.



Genmab-aktien stiger tirsdag eftermiddag 2,9 pct. til 1227 kr.



ASH-konferencen løber af stablen 9.-12. december i Atlanta, USA.



/ritzau/FINANS