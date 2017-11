Novo Nordisk udvider opkøbsjagt til blødende ben

Novo Nordisk er stadig ude med søgelyset, når det gælder om få væksten tilbage i biopharmforretningen, hvor halvdelen af salget af blødermidlet Novoseven ventes at forsvinde over de kommende år på grund af ny konkurrence.



"Vi ser biopharma blive udfordret og er et område, som presser væksten. Vi vil sørge for, at det ikke fortsætter sådan, men at biopharma kan bidrage til væksten," siger Christian Kanstrup, chef for biopharmområdet i Novo Nordisk siden begyndelsen af oktober 2017.



Med den nuværende portefølje af produkter kan Novo Nordisk ikke leve op til egne mål for organisk vækst på området, og derfor øges fokus på opkøb yderligere i den kommende periode.



"Vi skal sørge for, at vi har de rette produkter til at vi kan vende tilbage til vækst, og det kræver, at vi får succes med at indlicensere nye produkter," tilføjer han.



Koncernøkonomidirektør Jesper Brandgaard tilføjer, at væksten skal tilbage i divisionen senest omkring 2020, altså inden for tre års tid.



Pres fra Schweiz



Noget af det, som presser væksten i divisionen i øjeblikket, er, at den schweiziske konkurrent Roche netop har fået godkendt et nyt blødermiddel, og Novo Nordisk har estimeret, at salg for omtrent 5 mia. kr. er i fare.



Derfor vil selskabet købe nye lægemidler eller biotekselskaber for at genskabe væksten på området, der også er ramt af patentudløb inden for hormonterapi til kvinder i overgangsalderen.



Novoseven og Norditropin udgør 84 pct. af salget i biopharm-forretningen i Novo Nordisk, men selskabet har netop fået adgang til det kinesiske marked med begge produkter, og det kan afbøde noget af tabet, men slet ikke nok, og derfor skal der indlicenseres og købes op.



Selskabet har defineret fem områder af interesse for disse opkøbsmuligheder. Det kan være lægemidler i sen udvikling, der læner sig op af den eksisterende portefølje af lægemidler i biopharm, men også tidligere projekter, der først kan skabe vækst på længere sigt.



Novo Nordisk står også klar med en opkøbscheck, hvis der kan findes interessante teknologier, som kan skabe næste generation af lægemidler på området, ligesom selskabet viser interesser generelt for området med sjældne sygdomme, både i forhold til nye lægemidler eller nye teknologier, der kan benyttes til at lave nye lægemidler.



Inden for væksthormoner er selskabet førende på markedet, hvor Norditropin sidder på 44 pct. af volumen, og Christian Kanstrup, chef for biopharmområdet i Novo Nordisk, mener, at selskabet kan bevare sin position, når de inden længe kan lanceres en ugentlig indsprøjtning, hvor patienterne i dag skal indsprøjtes dagligt.