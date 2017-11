Amerikansk forhandler nedjusterer efter svagt kvartal: Pandora-aktien falder

Amerikanske Signet Jewelers nedjusterer sine forventninger oven på et sæt skuffende kvartaler i tredje kvartal af regnskabsåret 2017/18.



I selve kvartalet var der underskud på bundlinjen på 12,1 mio. dollar, eller 0,20 dollar per aktie, hvor der i samme kvartal af 2016/17 havde være et overskud på 0,20 dollar per aktie.



Analytikerne havde regnet med et plus på 0,13 dollar per aktie ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.



Signet anfører selv, at udgifter relateret til outsourcing af selskabets låneportefølje samt købet af netbutikken R2Net, påvirkede resultatet med 0,25 dollar per aktie, og at der røg yderligere 0,10 dollar fra på grund af forstyrrelser i outsourcingen samt fra orkanerne, der ramte USA i august og september.



Samtidig gik salget 5 pct. tilbage i kvartalet, når man måler på butikker, der har været åbnet i mindst 15 måneder. Her var der kun ventet et fald på 2,9 pct. ifølge Bloomberg. Specifikt i juvelerkæden Jared, der forhandler Pandora, var salgsvæksten på minus 5,1 pct.



Pandora-aktien startede med at falde godt 10 kr. til 559 kr. per aktie efter Signets offentliggørelse. Signet-aktien falder mere end 14 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS