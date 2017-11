Genmab ansøger om Darzalex som førstelinjebehandling i EU

Genmab har tirsdag ansøgt det europæiske medicinagentur, EMA, om at få kræftmidlet Darzalex godkendt som førstelinjebehandling i EU.



Det oplyser biotekselskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Ansøgningen udløser en milepælsbetaling på 3 mio. dollar fra Genmabs amerikanske partner Janssen, som dog var inkluderet i de forventninger til regnskabsåret, som Genmab opjusterede 14. november.



- Vi er meget tilfredse med denne indsendelse, som markerer den første ansøgning til brugen af Darzalex til patienter, der nyligt er blevet diagnosticeret med knoglemarvskræft.



- Vi ser frem til at arbejde sammen med både Janssen og EMA, så Darzalex potentielt kan blive tilgængeligt for en bredere gruppe af patienter med knoglemarvskræft, siger administrerende direktør Jan van de Winkel i meddelelsen.



Genmab-aktien falder tirsdag med 0,9 pct. til 1184 kr.



/ritzau/FINANS