Canadiske Concordia får kritik af de britiske konkurrencemyndigheder for at have hævet prisen voldsomt for et medicinalmiddel, skriver Bloomberg News.



Der er tale om midlet Liothyronine, som benyttes af patienter med for lav hormonproduktion i skjoldbruskkirtlen, der er steget med 5700 pct. i løbet af 11 år.



Den britiske konkurrencemyndighed, Competetion and Markets Authority (CMA), konkluderer efter en foreløbig undersøgelse, at der var tale om for høje priser for midlet.



Det offentlige sundhedssystem i Storbritannien - National Health Service - brugte sidste år 34 mio. pund på midlet, hvilket er en stigning fra 0,6 mio. pund i 2006.



Store investeringer



Prisen per enhed er steget fra 4,46 pund til 258,19 pund, mens produktionsomkostninger ifølge myndighederne har været nogenlunde stabile.



Den britiske konkurrencemyndighed oplyser, at det endnu ikke er nået så langt i efterforskningen, at den kan konkludere, hvorvidt loven er blevet brudt i forbindelse med de markante prisstigninger.



Concordia skriver i en meddelelse, at det ikke mener, at det har udnyttet sin markedsposition.



Selskabet understreger, at det gennem årene har investeret markante summer i at forbedre medicinen, og at priserne derudover har været transparente for myndighederne.



