Det britiske lavprisselskab Easyjet ser mere positivt på konkurrencesituationen i de kommende måneder og regner med at kunne hente højere priser på flybilletterne, skriver Bloomberg News.



Den nye melding kommer oven på konkursen hos flyselskabet Monarch Airlines tidligere i år, der betyder, at der vil være mindre kapacitet i markedet og dermed mindre konkurrence.



Easyjet venter en lav-midt encifret procentvis vækst i omsætningen per flysæde frem til udgangen af marts, mens det tidligere havde ventet et fald. Det oplyser selskabet i forbindelse med sit regnskab for 2017/2018, der er offentliggjort tirsdag morgen.



Easyjet kom ud af regnskabsåret, der sluttede ved udgangen af september, med et overskud før skat på 408 mio. pund, hvilket er et fald på 17 pct. sammenlignet med samme periode året før.



Det britiske selskab skriver, at resultaterne er negativt påvirket af et svækket pund og overkapacitet på flere europæiske markeder.



Easyjet-aktien stiger 4 pct. på børsen i London efter regnskabet. Ifølge Bloomberg News lå overskuddet i den høje ende blandt analytikernes estimater.



/ritzau/FINANS