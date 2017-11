Flere og flere amerikanske virksomheder bliver opkøbt eller fusionerer i et forsøg på at modstå konkurrencen fra gigantvirksomheder som Amazon, Google og Netflix.



Det skriver Wall Street Journal.



November har ifølge analysebureauet Dealogic været den måned med næsthøjest opkøbs-aktivitet siden 1995, hvor bureauet startede med målingerne. Blandt de største fusioner i nyere tid er televirksomheden AT&T's forestående opkøb af tv-giganten Time Warner, der er vurderet til 85 mia. dollar.



Randall Stephenson, topchef i AT&T, bekræfter ifølge Wall Street Journal, at fusionen handler om at sikre sig mod fremtidige trusler fra store netvirksomheder.



- Det handler om at lave et bolværk mod Facebook og Google, der har opbygget ekstremt stærke positioner på annoncemarkedet, siger Randall Stephenson ifølge avisen.



Udover AT&T har også filmproducenten Disney vist interesse i at købe en stor del af konkurrenten 21st Century Fox, angiveligt som et værn mod konkurrence fra streamingtjenesten Netflix.







/ritzau/FINANS