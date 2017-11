Novo Nordisk planlægger udviklingsprogram med væksthåb

Eksklusivt for kunder

Når medicinalgiganten Novo Nordisk om lidt skyder gang i sin årlige kapitalmarkedsdag, vil topchef Lars Fruergaard Jørgensen løfte mere af sløret for de milepæle, koncernen venter at nå i 2018.



Allerede før kick-off meddeler Novo Nordisk, at koncernen...