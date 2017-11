Maersk Drilling indgår flerårig allianceaftale med norsk firma

Relateret indhold Artikler

Maersk Drilling, der er borerigdivisionen i A.P. Møller-Mærsk, har indgået en allianceaftale med det norske olieudforsknings- og udviklingsselskab Aker.



Samarbejdsaftalen, som også involverer serviceleverandøren amerikanske Halliburton, løber til at starte med over fem år med mulighed for en forlængelse på yderligere fem år, fortæller Maersk Drilling i en pressemeddelelse.



Alliancen kommer til at arbejde henimod en lavere pris per olietønde for Aker, ligesom der generelt vil blive arbejdet på at øge rentabiliteten for alliancepartnerne.



"Maersk Drilling gør meget for at reducere omkostningerne for vores kunder, og vi ser et stort potentiale i et dybere samarbejde på tværs af industrien for at eliminere ineffektivitet og skabe fælles værdi," udtaler Jørn Madsen, der er administrerende direktør for Maersk Drilling.



Processen med at hente gevinster ved et dybere samarbejde påbegyndes med det samme, fremgår det af meddelelsen.



Maersk Drilling lider i øjeblikket under manglende kontrakter i et marked, hvor olieselskaberne holder igen med investeringerne.



Borerigdivisionen er samtidig på vej til at blive skilt ud fra A.P. Møller-Mærsk, der vil koncentrere sig om containershipping og logistik.



I forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort tidligere på måneden, blev værdien af Maersk Drilling nedskrevet med 1,75 mia. dollar.



