Forlaget Gyldendal nedjusterer forventningerne til 2017 til et overskud før skat på 45 mio. kr., selv om omsætningsforventningerne løftes en smule.



Tidligere ventede Gyldendal et resultat før skat på samme niveau som i 2016, hvor det blev til et overskud på 63 mio. kr.



- Gyldendals indtjening på det analoge, private marked lever i 2017 ikke op til forventningerne. Koncernens indtjening er tillige påvirket negativt med cirka 15 mio. kr. primært på grund af øgede lagernedskrivninger samt hensættelser i forbindelse med ledelsesskifte, forklarer forlaget om baggrunden for den sænkede indtjeningsprognose.



Gyldendal oplyste i slutningen af oktober, at Stig Andersen, der har stået i spidsen for forlaget siden 1999, ønsker at gå på pension. Han bliver dog siddende, indtil en ny administrerende direktør er udnævnt.



Forlagets omsætningsforventning er nu, at den vil være lidt højere end de 833 mio. kr., som toplinjen viste sidste år. Hidtil havde Gyldendal regnet med en omsætning på niveau med 2016.



/ritzau/FINANS