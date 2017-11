Maersk Line udvider kundefinansiering til næste led

Maersk Line, Mærsks containerrederi, udvider nu sin kundefinansiering til at dække en større del af transportkæden.



Maersk Line lancerede i 2015 forsøg med såkaldt "trade finance" - mellemfinansiering for kunderne, der skal have fragtet containere med de lyseblå Mærsk-skibe.



Rent praktisk fungerer det ved, at Maersk Line giver afsenderen en forudbetaling på 80 pct. af salgsprisen, når en kunde sætter containerne af på havnen. Når varerne er fremme hos modtageren, tager Maersk Line imod betalingen fra køber og sender det resterende beløb videre til eksportøren - minus renter og gebyrer.



Nu udvides programmet til ikke bare at omfatte eksportører og importører, men også næste led: kundernes leverandører. Det skriver branchemediet Journal of Commerce.



- Branchen bevæger sig i den her retning. Vi tror, det her er fremtiden, udtaler William Duggan, projektchef på området i Maersk Line i Nordamerika, på en konference ifølge Journal of Commerce.



Formålet med "trade finance" har da også hele tiden været for Maersk Line på at gøre sig mere attraktiv over for kunderne og skille sig ud fra de andre containerrederier.



- I bund og grund handler det om at leve op til vores mission i Maersk Line om at facilitere global handel. Adgang til finansiering er den næststørste forhindring på globalt plan - efter infrastruktur - så det her handler om at give vores kunder en finansiering og en arbejdskapital, så de kan forenkle deres forretning og skabe vækst, sagde øverste projektchef Vipul Sardana til Ritzau Finans i juni.



Projektet ligger i tråd med Mærsk-ledelsens gentagne løfter om, at den lyseblå shippinggigant skal skabe vækst ved at sælge nye produkter og finde på nye tjenester inden for transportbranchen.



- Målet er at give kunderne en "one-stop-shop" på tværs af transport og logistik, så varestrømmene og pengestrømmene er tættere knyttet sammen, og så kunderne kan koncentrere sig om deres kerneforretninger, mens vi tager os af transporten, siger Vipul Sardana.



Ifølge ham er fordelene for kunderne, at Maersk Line tilbyder kunderne penge i hånden hurtigere og med mindre papirarbejde, set i forhold til når de låner i bankerne. Rederiet kræver nemlig kun sikkerhed i form af selve containernes indhold.



Projektet har kørt på prøvebasis siden 2015, og indtil videre har rederiet finansieret kunder - som er udvalgt, fordi rederiet kender dem særligt godt - med i alt omkring 150 mio. dollar.



Det er en dråbe i havet, når Maersk Line i sig selv omsætter for i omegnen af 25 mia. dollar om året og fragter varer til hundredvis af mia. dollar i værdi. Men forsøget går godt og vil langsomt vokse, håber projektchefen.



Projektet startede på forsøgsbasis i Indien og er siden udvidet til Emiraterne, Singapore, Spanien og Holland og visse stater i USA.



/ritzau/FINANS