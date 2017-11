Storcenter-handel til 6,9 mia er årets absolut største ejendomshandel

Årets største ejendomsinvestering er en realitet. ATP har købt sig ind i Danicas portefølje af storcentre til en samlet færdi af 13,8 mia. kr. ATP's ejerandel er 50 pct. og dermed har ejendomme for 6,9 mia, kr. skiftet ejermand.Ifølge Danicas investeringsdirektør Anders Svennesen har storcentrene været den absolut bedste investering i Danicas ejendomsportefølje. Over 15 år har de givet et gennemsnitligt, årligt afkast på ca. seks pct.»Vi forventer fortsat, at den her del af ejendomsporteføljen vil give et højere afkast end resten af ejendomsporteføljen de kommende mange år,« siger han til Berlingske. I de seneste år har det imidlertid ikke været nogen hemmelighed, at storcentrene har kæmpet hårdt for at holde på lejerne, og at bl.a. internethandel er en trussel for centrene, der især under finanskrisen var under pres.Forhandlingerne har stået på igennem et helt år, og det har i den seneste måned stået klart, at handlen ville komme i mål inden årsskiftet, idet erhvervsmægler CBRE for et nogle uger siden oplyste, at branchen godt kunne regne med at det samlede handelsvolumen for hele året ville komme op i nærheden af 100 mia. kr.Netop CBRE har været mægler i processen, hvor ATP nu bliver medejer af Danicaejendommene.Porteføljen omfatter 16 butiks- og storcentre over hele landet med et samlet areal på 400.000 kvm og 1100 lejemål, som årligt besøges af 60 mio. personer. "Shoppingcentre i Danmark har jo hidtil siddet fast på meget få hænder. Og derfor så vi en mulighed i at teame op med en partner med samme syn på shoppingcentre som os -- og dermed få fat i godbidderne på det danske shoppingcentermarked," siger Michael Nielsen, direktør i ATP Ejendomme, til Ejendomswatch.ATP bliver medejer af følgende 16 butikscentre ved at betale 6,9 mia. kr. Handel er betinget af en godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der ventes på plads inden årets udgang.•Amager Centret•City 2, Høje Taastrup•Copenhagen Designer Outlet, Høje Taastrup•City Vest, Aarhus•Frederiksberg Centret•Glostrup Shoppingcenter•Helsingør Bycenter•Hvidovre C•Ishøj Bycenter•Kolding Storcenter•Lyngby Storcenter•Nørrebro Bycenter•Randers Storcenter•Slotsarkaderne, Hillerød•Vestsjællandscentret, Slagelse•Friis, Aalborg