Landsretten frifinder Monjasa og Jan Jacobsen

Et lettelsens suk præger med stor sikkerhed lige nu oliefirmaet Monjasa hovedsæde i Fredericia.



Vestre Landsret har netop frifundet Monjasa og selskabets medstifter Jan Jacobsen i en spektakulær bedragerisag.



Dermed går landsretten stik imod byretten i Kolding, som i september sidste år idømte Jan Jacobsen fængselsstraf og selskabet Monjasa en bøde på 10 mio. kr.



Kort efter frifindelsen har Monjasa udsendt denne kommentar fra adm. direktør Anders Østergaard:



"Vi havde forventet denne klare frifindelse. Siden sagens begyndelse har vi bestridt anklagerne og fastholdt kravet om frifindelse. Vi betragter nu sagen som afsluttet og ser fremad," siger han.



Sagen begyndte, da en malaysisk kunde anmeldte Monjasa til politiet for bedrageri. Anmeldelsen blev trukket tilbage pga. et forlig, men det danske bagmandspoliti (SØIK) opretholdt sagen.



Anklagemyndigheden vandt i første instans, hvor Jan Jacobsen blev idømt 3,5 års fængsel for bedrageri.



Sag med store konsekvenser



Sagen har haft store konsekvenser for Monjasa, der lever af at sælge skibsbrændstof (bunkers) til rederier over hele verden.



Selskabet er stiftet af Jan Jacobsen og Anders Østergaard. I september i år solgte Jan Jacobsen sine aktier i Monjasa til sin gamle kompagnon Anders Østergaard, som nu er eneejer af Monjasa.



Anders Østergaard var tiltalt i den samme bedragerisag, men blev frifundet allerede i byretten.



Monjasa bestyrelsesformand Christian Merrild, tidligere finansdirektør i rederiet DFDS, har hele tiden bakket op om virksomheden og Jan Jacobsen.



"Jeg føler, at vi har fremlagt en ret grundig dokumentation som modbevis for de ting, vi er dømt for, og jeg forstår simpelthen ikke dommen," sagde Christian Merrild efter byrettens afgørelse.



Børsen forsøger at indhente nye kommentarer til landsrettens dom.