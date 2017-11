Kasi-Jesper: "5 års hård kamp er slut, vi bliver aldrig de samme mennesker igen"

Fredag vandt Jesper "Kasi" Nielsen en stor sejr i Østre Landsret mod Skat. Fredag aften sendte han en stor tak ud til alle, der har støttet ham og familien, og lørdag opdaterede han sin facebookprofil med et sejrsfoto af hånsboldholdet AG København i 2012."5 års hård kamp er slut, vi bliver aldrig de samme mennesker igen," skrev Jesper Nielsen sent fredag aften på sin facebookside."Tillykke til far - Jan , mor - Dorthe , søster - Annette , svoger - Søren , søn -David , datter - Caroline , datter - Selma , datter - Mathilda , søn - Arvin og niece - Andrea. Vi stod sammen som aldrig før, da de angreb - og retfærdigheden er i dag sket fyldest. Tak til vores advokat Martin K. Jensen - firma Revitax - du fortjener dine millioner fra Skat," fortsætter Jesper Nielsen.Landsretten vurderede fredag, at erhvervsmandens sponsorater af håndboldklubben AG København og fodboldklubben Brøndby IF hjalp Jesper Nielsens forretning Kasi Aps. Dermed kunne sponsoraterne trækkes fra i skat, og Jesper "Kasi" Nielsen og familie slipper for et trecifret millionkrav fra Skat.Fredag var Jesper Nielsen tøvende med at ødsle om sig med superlativer. Han sagde bl.a. til Finans:"Vi skal have gennemgået alle præmisser i dommen, før jeg vil sige noget helt skråsikkert, men det er vist en rigtig god fredag."Og:"Jeg har før i denne lange sag troet på retfærdighed. Så jeg vil være helt sikker, før jeg kommenterer dommen fuldt ud."Men lørdag understregede Jesper Nielsen på sin facebookprofil, at der er tale om en sejr af de helt store.Han lagde et coverbillede på fra juni 2012, hvor AG København for anden gang siden opstarten i 2010 vandt DM."Tak for alle hilsnerne igår ifm med afgørelsen på vores skattesag. Familien vågner i dag op til en ny virkelighed efter 6 års kamp, hvor dette har fyldt alt for meget," skrev han lørdag morgen på sin facebookside."De næste tre dage er vi i München til vores årlige Master Franchise konference i Amazing regi, så jeg får desværre ikke besvaret jeres beskeder. Bær over med mig 😉," lyder det videre.Han har også delt en seks år gamle video "AGK- Intet er umuligt" med store håndboldprofiler som Mikkel Hansen, Kasper Hvidt, Joachim Boldsen og Lars Jørgensen i hovedrollerneEfter kun to år, blev håndboldklubben i juli 2012 erklæret konkurs.AG København var en fusion mellem FCK Håndbold og AG Håndbold, hvor KasiGroup ejede 56 pct. Parken ejede 10 pct.Jesper "Kasi" Nielsen har ændret coverbilledet på sin officielle facebookprofil til AG Københavns sejrsbillede fra juni 2012. Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix