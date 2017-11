Goldman Sachs skærer knap en tredjedel af Vestas' kursmålet

Finanshus Anbefaling nu Anbefaling før Kursmål nu Kursmål før DNB Markets hold køb 460 680 Société Générale sælg sælg 385 510 Jyske Bank hold køb 470 620 ABG Sundal Collier hold hold 450 600 JPMorgan overvægt overvægt 510 700 SEB Equities hold køb 450 705 Carnegie køb køb 595 675 Nordea køb køb 610 650 Kepler køb køb 566 675 Danske Bank køb køb 675 770 Morningstar køb hold - - Handelsbanken akkumuler akkumuler 480 665 Barclays overvægt overvægt 505 690 Goldman Sachs køb køb 480 700 Macquarie outperform outperform 533 650

Goldman Sachs er på banen med en kraftig reduktion af investeringsbankens kursmål for Vestas-aktien.Det tidligere kursmål på 700 kr. gælder ikke længere og erstattes af et nyt på 480 kr., fremgår det af data fra Bloomberg.Goldman Sachs holder dog fast i anbefalingen "køb" for vindmølleaktien, som er faldet 21 pct. fra oven på et skuffende regnskab torsdag 9. november. Ser man lidt længere tilbage er aktien faldet 26 pct. i november indtil videre til en slutkurs på 416,40 kr. fredag.Det har fået en lang række banker og finanshuse til at skære markant i deres kursmål for Vestas, selv om en del holder fast i købsanbefalinger.Oversigt over ændrede kursmål og anbefalinger efter Vestas-regnskabet:Kilde: Bloomberg, finanshusene selv/ritzau/FINANS