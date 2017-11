Folketinget dropper kriseramt PostNord

Mens transportordfører fra forskellige partier kæmper for at holde PostNord i live, har Folketinget selv fravalgt PostNord som leverandør.



Og Folketinget er langt fra den eneste offentlige institution, der har droppet PostNord, skriver Politiken.



120.000 førstegangsvælgere har de senere dage modtaget et brev fra Folketinget med en kommenteret udgave af grundloven og en opfordring til at stemme ved kommunal- og regionsvalget.



Det demokratiske budskab er blevet leveret af Bladkompagniet, der er ejet af JP/Politikens Hus.



Staten har med opbakning fra Folketinget lige besluttet at skyde 1,4 milliarder skattekroner i PostNord i en redningsaktion.



Den seneste i rækken



Men Folketinget er blot den seneste i rækken af offentlige institutioner eller statsejede selskaber, som er gået over til at bruge Bladkompagniet.



Eksempelvis Region Midtjylland, Udbetaling Danmark (ATP), DR Licens samt Ørsted og Radius (tidligere Dong) er også i væsentligt omfang begyndt at bruge PostNords største konkurrent på omdeling af breve.



Således distribuerer Bladkompagniet nu cirka 6 af 10 licensbreve fra DR's licenskontor.



- Grunden er, at det er billigere, og vi arbejder selvfølgelig løbende med at forvalte licenskronerne mest effektivt, lyder det i en mail til Politiken fra Rikke Sloth, afdelingschef for Licensservice i DR.



I Folketingets administration forklarer kommunikationschef Søren Væver, at distributionsopgaven er led i et udbud på fire år om trykning, pakning og forsendelse af information til førstegangsvælgere.



Udbuddet, der var værdisat til seks millioner kroner, blev vundet af en virksomhed, der bruger Bladkompagniet som leverandør.



- Reglerne er jo sådan, at den frie konkurrence kommer før hensynet til statens selskab. Vi ville få en sag på halsen, hvis vi skrev i udbuddet, at man skulle benytte PostDanmark, siger Søren Væver.



Lars Chemnitz, der er formand for 3F Post, anklager i Politiken Bladkompagniet for at bruge bude på uregulerede og ringere vilkår end PostNord. Det afviser Bladkompagniets direktør, Jesper Nielsen.



- Samtlige distributører er tilknyttet den samme overenskomst, som den 3F står bag, siger han til Politiken.



