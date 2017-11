Google overvejer at etablere et nyt datacenter på dansk jord og har derfor købt en grund på 131 hektar i Kassø ved Aabenraa. Det oplyser Google i en pressemeddelelse.



Google købte i juni i år en 73,2 hektar stor grund i Fredericia med samme hensigt.



- På nuværende tidspunkt har vi ikke planer om at bruge grundene, men vi vil gerne sikre os muligheden for at ekspandere vores datacentre i Europa, hvis vores arbejde kræver det, siger Helle Mayor, kommunikationsansvarlig for Google Danmark.



Et datacenter er et serverrum i meget stort format. Det understøtter produktion, salg eller forskellige platforme - såsom Googles søgemaskine eller Apples iTunes.



