Rockwool har overtaget ejerskabet af den schweiziske isoleringsproducent Flumroc.



Rockwool og Flumroc har haft en samarbejdsaftale siden 1969, og dengang købte det danske selskab en mindre aktiepost, som siden er øget til 43,5 pct.



Fredag har det danske selskab købt de resterende aktier i selskabet, oplyser Rockwool i en pressemeddelelse.



Flumroc har 230 ansatte og en årlig omsætning på omkring 67 mio. schweizerfranc svarende til 427 mio. kr. Det meste salg bliver hentet i Schweiz og en mindre del i Italien og Frankrig.



- Vores to selskaber har været tætte partnere i næsten 50 år. Vi ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med vores dygtige kolleger, der har været en del af Flumroc-holdet og yderligere styrke Flumroc-brandet i Schweiz, siger Jens Birgersson, der er administrerende direktør i Rockwool, i en meddelelse.



Flumroc-ejerne har valgt at sælge i forbindelse med et generationsskifte. Prisen for aktieposten er ikke oplyst.



Købet er gennemført per dags dato.



/ritzau/FINANS