Rateudviklingen på en stribe containerruter fra Shanghai og ud i verden er faldet de sidste to uger, og det ser ikke ud til, at tendensen vender lige foreløbig.



Det vurderer Morten Imsgard, senioranalytiker i Sydbank, over for Ritzau Finans.



- Det er et meget skrøbeligt marked, hvor der ikke skal meget til, før man får ratepres, så jeg tror ikke, at pilen peger op resten af året. Det peger snarere på, at ratepresset vil fortsætte året ud, siger Morten Imsgard.



I denne uge faldt det overordnede indeks med 6,1 pct. til 734,15, viser nye data fra Shanghai Shipping Exchange. Sidste uge faldt det med 4,5 pct.



Det nuværende niveau er 7,1 pct. lavere end snitniveauet i samme kvartal sidste år.



- Når vi får dårlige ratemeldinger, så vil aktien komme under pres. Det kombineres med stigende brændstofpriser og usikkerheden omkring Maersk Lines evne til at være "best in class" til at hive indtjening ud af et svært marked, siger Morten Imsgard.



På ruterne mellem Asien og Europa, som vægter 20 pct. i det overordnede indeks, faldt raterne i denne uge med 5,4 pct. til 689 dollar per teu (20 fods container).



Det er kun tredje gang i løbet af de seneste 12 måneder, at raten har været under 700 dollar, skriver Journal of Commerce.



A.P. Møller-Mærsk B-aktien falder fredag med 2,2 pct. til 10.250 kr., mens A-aktien falder med 2,1 pct. til 9.950 kr. Ifølge Morten Imsgard gør ratetallene ikke noget godt for aktien, som har været under pres siden regnskabet.



- Mærsk-aktien har været under pres siden regnskabet, som viste, at selskabet ikke har været i stand til at udnytte de gunstige markedsvilkår til at skabe en så høj indtjening, som markedet havde ventet.



- I kølvandet på det får vi uge efter uge - også i dag - indikationer af, at raterne ikke er så stabile længere. Det er forventeligt, at der vil komme et ratepres, og det vil lægge yderligere pres på Mærsks indtjening, siger senioranalytikeren.



/ritzau/FINANS