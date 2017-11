Der er lagt op til stor konkurrence for Novo Nordisks blødermiddel Novoseven, efter at den schweiziske rival Roche har fået godkendt det konkurrerende middel Hemlibra hurtigere end ventet af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.



Sydbanks analytiker Søren Løntoft Hansen venter, at det danske selskabs blødermiddel vil miste 50 pct. af salget over de kommende år - blandt andet som følge af den mere intense konkurrence, men at det ikke bør komme som en stor overraskelse for investorerne.



- Markedet for bløderpræparater er et konservativt marked, hvorfor vi forventer denne gradvise tilbagegang i salget. Derudover er Novoseven godkendt i indikationer, som ikke gælder Hemlibra - derfor er dele af Novoseven salget ikke i risiko i forhold til Hemlibra. Da det var ventet med godkendelsen, burde Novo-aktien ikke reagere synderligt på nyheden, skriver han i en i en mail til Ritzau Finans.



Ifølge Bloomberg News blev Roches middel godkendt tre måneder tidligere end ventet. Sundhedsmyndighederne har dog vedhæftet godkendelsen med kravet om en advarsel på indlægssedlen om risikoen for blodpropper, og det en fordel for Novo Nordisks middel, vurderer Anne Sophie Riis, børsmægler hos ABG Sundal Collier.



- Det eneste positive for Novo er, at der kom en "black box" med på indlægssedlen, fordi der var tre forsøgspersoner, der døde under studierne, siger hun til Ritzau Finans.



- Det er stadig et rigtig godt produkt, så det er også derfor, at man regner med, at det kommer til at tage halvdelen af Novos markedsandel på blødermarkedet, fortsætter hun.



Jefferies har også sat nogle ord på betydningen af godkendelsen i en kommentar ifølge Bloomberg News, og her vurderer det amerikanske finanshus, at advarslen på indlægssedlen ikke får den store negative effekt for Roche, "da den kun advarer mod samtidig brug af høje doser af FEIBA (konkurrenten Shires blødermedicin, red.)".



Novo Nordisk-aktien gør ikke de store udsving fredag, hvor den falder 0,2 pct. til 319,10 kr.



/ritzau/FINANS