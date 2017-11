SCFI-indekset over rateudviklingen på en stribe ruter fra Shanghai og ud i verden faldt yderligere i denne uge, herunder specifikt også på containerfragt mellem Asien og Europa.



Det overordnede indeks faldt 6,1 pct. til 734,15, viser nye data fra Shanghai Shipping Exchange, efter at det i sidste uge faldt 4,5 pct.



På ruterne mellem Asien og Europa, som vægter 20 pct. i det overordnede indeks, faldt raterne i denne uge med 5,4 pct. til 689 dollar per TEU (20 fods container).



Det er kun tredje gang i løbet af de seneste 12 måneder, at raten har været under 700 dollar, skriver Journal of Commerce.



Drewry siger til udviklingen ifølge mediet, at raterne falder skarpt på de vigtige øst-vest-ruter, og at rederierne ikke har gennemført de eller annoncerede ratestigninger medio november.



Seaintel noterer endvidere, at overskydende kapacitet på Asien-Europa presser kapacitetsudnyttelsen ned, hvilket påvirker raterne.



Indekset opgøres af Shanghai Shipping Exchange og sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Indekset bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



