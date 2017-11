Genmab når endnu en Darzalex-milepæl og får bonus på 316 mio. kr.

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Biotekselskabet Genmab har opnået en bonus på 50 mio. dollar, svarende til 316 mio. kr., fra partneren Janssen. Det er udløst af, at salget af kræftmidlet Darzalex, som Janssen i 2012 fik de globale salgsrettigheder til, i kalenderåret har rundet 1 mia. dollar.



Det oplyser Genmab i en fondsbørsmeddelelse fredag.



"Vi fortsætter med at være tilfredse med den hurtige udbredelse af Darzalex, vi har set siden dets lancering og godkendelse, og er begejstrede over at have nået 1 mia. dollar-milepælen," siger Jan van de Winkel, administrerende direktør for Genmab, i meddelelsen.



Bonussen, som i fagsprog kaldes en milepælsbetaling, kommer få dage efter at Genmab kunne berette om en milepælsbetaling for det første salg af Darzalex i Japan på 25 mio. dollar, svarende til 160 mio. kr.



Det fik biotekselskabet til at opjustere de finansielle forventninger til året til en omsætning på 2,1-2,3 mia. kr. mod tidligere 1,95-2,15 mia. kr., mens driftsresultatet ventes at ligge på 1,06-1,26 mia. kr. mod tidligere ventet 0,9-1,1 mia. kr.



Genmab oplyser i fredagens fondsbørsmeddelelse, at milepælsbetalingen var inkluderet i de finansielle forventninger, som blev offentliggjort 14. november efter det første Darzalex-salg i Japan.



Biotekselskabet har på det seneste haft en hård periode på børsen, efter at de seneste månedstal for Darzalex-salget har skuffet nogle, og den seneste måned er aktien faldet med 13,5 pct.



Torsdag steg aktien dog med 6,8 pct. til 1210 kr., efter at investeringsbanken Bernstein indledte dækning af selskabet med den positive anbefaling "outperform" og et kursmål på 1450 kr.



/ritzau/FINANS